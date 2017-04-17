قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه لم يكن هناك حاجة لأن يتم الانتظار حتى تصبح اليمن قاعدة صاروخية أخرى تهدد أمن وسلامة السعودية، كما خطط الإيرانيون.

وأضاف “عسيري”، خلال حواره في برنامج “مع تركي الدخيل”، على قناة “العربية”، أن السعودية تعرضت لهجمات بـ48 صاروخا باليستيا، موضحا أن مجموع الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة أو داخل اليمن 138 صاروخا، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ مصنعة في كوريا الشمالية والصين والاتحاد السوفييتي السابق، وإيران هي من تعمل على تشغيل وتحضير وصيانة الصواريخ.

وتابع: “لو حكمت إيران اليمن، فإن قدرة الدفاع الجوي السعودي ستكون مشتتة بين جبهتين، جبهة شرقية وجبهة جنوبية”، مستطرد: “الأمر الأخطر أن من يتحكم في هذه الأسلحة هي ميليشيات ليست لها صفة الدولة لأنه حينما يستخدم سلاح استراتيجي، فإن هناك مسؤولية للدول أمام القانون الدولي وأمام الأمم المتحدة”.