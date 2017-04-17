كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ إجازة شم النسيم، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

وكان الوزير قد أصدر قرارا باعتبار يوم شم النسيم الموافق اليوم الأثنين 17 أبريل، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال “سعفان”، “إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.