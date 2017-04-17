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إصابة 30 شخصاً باشتباه «تسمم» في أسوان
تسمم عمال

إصابة 30 شخصاً باشتباه «تسمم» في أسوان

الإثنين، 17 ابريل 2017 07:51 ص

أصيب قبل قليل، 30 شخصا داخل نزل الشباب بمدينة أسوان، باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبات فاسدة.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً بالواقعة وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، وجارى اتخاذ الإجراءات  اللازمة.

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