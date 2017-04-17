تشهد الشوارع والميادين العامة، انتشارًا كبيرًا للشرطة النسائية، اليوم الاثنين، لمكافحة التحرش أثناء احتفالات شم النسيم.

وأنهى قسم مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية استعداداته لتأمين احتفالات المصريين بأعياد “شم النسيم”، من خلال الدفع بعدد كبير من الشرطة النسائية بالقرب من دور السينما والأماكن المزدحمة، ووسائل المواصلات خاصة بالمترو للتصدى للتحرش وملاحقة المتحرشين.

وأهاب قسم مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية السيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش، أن يبلغن على أرقام الهواتف المحمولة “0112697722، 0112677333، 0112697744” والشكاوى المكتوبة على فاكس “27927189”.