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نائب ترامب: كل الخيارات مطروحة ضد كوريا الشمالية
مايك بنس نائب ترامب ‎

نائب ترامب: كل الخيارات مطروحة ضد كوريا الشمالية

الإثنين، 17 ابريل 2017 07:40 ص

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الإثنين، خلال زيارة له إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين، أنّ الولايات المتحدة لا تستبعد أى خيار لمعالجة مشكلة البرامج البالستية والنووية لكوريا الشمالية.

وقال بنس فى قرية بانمونجوم الحدودية حيث تم توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار العام 1953، إنّ واشنطن تريد تحقيق الأمن “من خلال وسائل سلمية عبر التفاوض. لكنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونبقى إلى جانب الكوريين الجنوبيين”.

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