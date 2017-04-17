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الإثنين 17 ابريل 2017 07:36 صباحاً
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بالأسماء.. إصابة 16 شخصاً في انهيار عقار بأسوان
انهيار عقار بولاق

بالأسماء.. إصابة 16 شخصاً في انهيار عقار بأسوان

الإثنين، 17 ابريل 2017 07:36 ص

أصيب 16 شخصاً، في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، في انهيار عقار مكون من 5 طوابق، في مدينة أسوان.

والمصابون؛ هم: “جود أحمد داود 5 سنوات، ومحمد عبد الرؤوف حسين 82 سنة، ونجاة عبد القوى بدوى 60 سنة، ومروة ياسر عمر 15 سنة، وإيمان خليفه محمود 18 سنة، وناهد حسن محمود 51 سنة، ويسرا مصطفى محمد 21 سنة، وأمل محمد عبد الرؤوف 41 سنة، ومصطفى محمد عبد الرؤوف 52 سنة، وحمزة أحمد داود 10 سنة، ومودة أحمد داود 9 سنوات، وإلهام أشرف حسين 32 سنة، ومى ياسر عمر 18 سنة، وسمحه أسامة محمد 20 سنة”.

أما المصابين الاثنين الآخرين، فهما سيدة وطفلتها، عُثر عليهما منذ قليل، أسفل العقار المنهار أمام مستشفى أسوان الجامعي.

وكانت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، قد انتقلوا إلى مكان الحادث فور وقوعه.

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