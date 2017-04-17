الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...