ننشر أسعارالدولار اليوم الإثنيين بالبنوك المصريةالإثنين، 17 ابريل 2017 05:42 ص
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحريك منذ
|البنك المصرى الخليجى
|18.07
|18.17
|3 أيام
|مصرف أبوظبى الإسلامى
|18.07
|18.17
|4 أيام
|البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|18.07
|18.17
|4 أيام
|كريدى أجريكول
|18.05
|18.15
|6 أيام
|اتش اس بى سى HSBC
|18.05
|18.20
|5 أيام
|المصرف المتحد
|18.05
|18.15
|6 أيام
|بنك التعمير والإسكان
|18.05
|18.15
|6 أيام
|بنك قناة السويس
|18.05
|18.15
|6 أيام
|بنك البركة
|18.05
|18.15
|5 أيام
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|18.05
|18.15
|6 أيام
|البنك العربى
|18.05
|18.15
|3 أيام
|البنك المصرى لتنمية الصادرات
|18.05
|18.15
|5 أيام
|بنك القاهرة
|18.05
|18.15
|6 أيام
|بنك بلوم
|18.05
|18.15
|5 أيام
|البنك المركزى المصرى
|18.03
|18.14
|4 أيام
|بنك مصر إيران التنمية
|18.00
|18.15
|4 أيام
|بنك فيصل الإسلامى
|18.00
|18.10
|4 أسابيع
|بنك عودة
|18.00
|18.10
|5 أيام
|البنك الأهلى اليونانى
|18.00
|18.10
|6 أيام
|البنك العربي الأفريقي الدولى
|18.00
|18.10
|أسبوعين
|بنك الإسكندرية
|18.00
|18.10
|5 أيام
|البنك الأهلي المصري
|17.95
|18.05
|أسبوعين
|بنك التنمية والإئتمان الزراعى
|17.95
|18.05
|أسبوعين
|بنك مصر
|17.95
|18.05
|أسبوعين
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الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
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الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
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مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
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حبس 3 متهمين في تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية 15 يوما
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فجر اليوم، بحبس 3 متهمين من عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بارتكاب حوادث التفجير ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
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البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
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إصابة 9 إثر إطلاق نار في قاعة احتفالات بولاية أوهايو
قالت الشرطة الأمريكية إن تسعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية اليوم الأحد في قاعة احتفالات بمدينة كولومبوس في ولاية أوهايو وإن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والمهددة ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
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الحوثيون يُكثفون إجراءات القمع في مناطق سيطرتهم باليمن
يعتزم المتمردون الحوثيون فرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وغرب اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وفق وكالة الأنباء سبأ الموالية لهم الأحد. وقالت ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:22 GMT
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توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT
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محافظة القاهرة مستعدة لشم النسيم.. وغرفة عمليات على مدار الساعة
أصدرت محافظة القاهرة، تقريرا حول أهم استعدادتها لاستقبال شم النسيم، وأعياد الأقباط، وأهمها تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف ...Sun, 16 Apr 2017 14:22:24 GMT