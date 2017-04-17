 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 06:12 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعارالدولار اليوم الإثنيين بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعارالدولار اليوم الإثنيين بالبنوك المصرية

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:42 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 3 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 4 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.07 18.17 4 أيام
كريدى أجريكول 18.05 18.15 6 أيام
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 5 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 6 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 6 أيام
بنك قناة السويس 18.05 18.15 6 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 5 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 6 أيام
البنك العربى 18.05 18.15 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 5 أيام
بنك القاهرة 18.05 18.15 6 أيام
بنك بلوم 18.05 18.15 5 أيام
البنك المركزى المصرى 18.03 18.14 4 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.00 18.15 4 أيام
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 4 أسابيع
بنك عودة 18.00 18.10 5 أيام
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 6 أيام
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 أسبوعين
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 5 أيام
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 أسبوعين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 أسبوعين
بنك مصر 17.95 18.05 أسبوعين
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3