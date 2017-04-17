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الإثنين 17 ابريل 2017 06:07 صباحاً
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ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين بالسوق المصري

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:37 ص
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 743
عيار 22 681
عيار 21 650
عيار 18 557
عيار 14 433
عيار 12 371
الاونصة 23,103
الجنيه الذهب 5,200
الكيلو 742,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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