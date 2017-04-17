قرع سكان في العديد من أحياء إسطنبول، كبرى المدن التركية، الأواني من نوافذهم في شكل تقليدي من أشكال الاحتجاج في الوقت الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز في استفتاء جاءت نتيجته متقاربة للغاية.

وقال شهود إن السكان احتجوا في أربعة على الأقل من أحياءإسطنبول. وأظهرت تسجيلات مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مجموعات صغيرة من المحتجين يخرجون للشوارع في بعض المناطق.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن 51.3 فيالمئة من المشاركين في الاستفتاء على منح الرئيس صلاحيات واسعة جديدة صوتوا “بنعم” بعد إحصاء أصوات 99 في المئة من صناديق الاقتراع.

لكن أكبر ثلاث مدن تركية، ومنها إسطنبول، صوتت “بلا”.

وانتقد أبرز حزبين معارضين في تركيا سلطات البلاد متهمين إياها بـ”التلاعب” بنتائج الاستفتاء غير الرسمية.