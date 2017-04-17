 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 06:16 صباحاً
روابط سريعة
قرع الأواني.. وسيلة اعتراض الأتراك على استفتاء أردوغان
اردوغان

قرع الأواني.. وسيلة اعتراض الأتراك على استفتاء أردوغان

الإثنين، 17 ابريل 2017 04:41 ص
كتب - وكالات

قرع سكان في العديد من أحياء إسطنبول، كبرى المدن التركية، الأواني من نوافذهم في شكل تقليدي من أشكال الاحتجاج في الوقت الذي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز في استفتاء جاءت نتيجته متقاربة للغاية.
وقال شهود إن السكان احتجوا في أربعة على الأقل من أحياءإسطنبول. وأظهرت تسجيلات مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مجموعات صغيرة من المحتجين يخرجون للشوارع في بعض المناطق.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن 51.3 فيالمئة من المشاركين في الاستفتاء على منح الرئيس صلاحيات واسعة جديدة صوتوا “بنعم” بعد إحصاء أصوات 99 في المئة من صناديق الاقتراع.

لكن أكبر ثلاث مدن تركية، ومنها إسطنبول، صوتت “بلا”.

وانتقد أبرز حزبين معارضين في تركيا سلطات البلاد متهمين إياها بـ”التلاعب” بنتائج الاستفتاء غير الرسمية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3