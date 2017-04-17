أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن بعد 25 يناير كان هناك حالة من الابتزاز بصور مختلفة لعدد من رجال الأعمال، وهو ما تعرض له شخصيًا خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن حكم محكمة الجنايات ببراءتي كان رسالة مهمة للجميع بأن القضاء شامخ ويعطي الحق لأصحابه، مشيرًا إلى أن القضاء رسالة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه على شاشة “سي بي سي”، “أشعر أننا في بلد الأمن والأمان، والحكم يمثل رد اعتبار له من القضاء”، متابعًا أن الفترة الماضية عقب 2011 شملت “هيستيريا” بلاغات كيدية، وأنه واجه عددًا ضخمًا منها بغرض الابتزاز والهدم والاستيلاء علي أمواله.

ولفت إلى أن فتحي سرور وإبراهيم كامل وعدد من المتهمين في موقعة الجمل تم حبسهم ظلمًا عقب براءتهم من القضية، منوهًا بأن خبراء الكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات تيقنوا من زيف الاتهامات ضده، وكل هذا من أجل تلفيق الاتهامات والقضايا للأشخاص بالظلم.

وشدد على أن موقعة الجمل كانت “مفبركة”، وأنه عانى من عذاب تلك الفترة لكنه تحلى بالصبر، وواجه كل هذه الأزمات بكل صمود وقوة خاصة لجان الكسب غير المشروع؛ لكشف ومراجعة كل حساباته وأملاكه منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أن النيابة العامة أثبتت أنها بلاغات كيدية.