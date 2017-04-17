خلف الحبتور: هذه علاقتي بعبد الناصرالإثنين، 17 ابريل 2017 03:09 ص
أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه من محبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لدرجة أنه أرسل له جواب في سن 10 سنوات، موضحًا أن الراحل عبد الناصر رد له الخطاب يشجعه فيه على إصراره وشجاعته.
وقال في حواره ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، إن زوجته الحالية كانت تجلس بجانبه عندما كان يكتب الخطاب للزعيم عبد الناصر، فطلب منها صياغته وبالفعل ساعدته في الكتابة، وبعدها أرسله ولم يتخيل أن عبد الناصر سيرد عليه، خاصة أن الزعيم طلب صورة له ليوقع عليها.
ولفت رجل الأعمال الإماراتي، إلى أن الزعيم الراحل عبد الناصر رفع اسم القومية والأمة العربية، ودائما كان ينادي بالخليج العربي، وإنشاء النشوة العربية بين الشعوب، مشيرا إلى أن الزعيم عبد الناصر لديه قدر كبير من الحب والتقدير بداخله.
وأشار إلى أنه ليس لديه أي استثمارات في مصر، ولكنه يمتلك شقه ولديه أصدقاء وحريص على زيارة القاهرة باستمرار، موضحا أنه لديه استثمارات ضخمة في الإمارات، وتأتي الأكبر بعد مشاريع الحكومة، لذلك يهتم بالاستثمار في دولة الإمارات طوال الوقت.
وصرح بأنه افتتح هذا العام 4 فنادق في دبي في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد له أنه سيسهل عليه إجراءات التراخيص في المشاريع والاستثمارات وهو الآن يفكر في هذا الأمر.
وشدد رجل الأعمال الإماراتي، على أنه يهتم بمشاريع التعليم خاصة أن لها قيمة كبيرة، لذلك حريص على صرف مئات الملايين من الدراهم للمدارس التى يمثلها في الإمارات، لأنه يشعر بسعادة عندما يستثمر في هذه الاستثمارات.
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