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عبد المنعم فؤاد: هذا المنهج الأخطر في مصر
عميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالمنعم فؤاد ‎

عبد المنعم فؤاد: هذا المنهج الأخطر في مصر

الإثنين، 17 ابريل 2017 03:32 ص
كتب - متابعات

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن منهج استفت قلبك من أخطر المناهج على مصر والوطن لأن القاتل سيعمل على استفتاء قلبه الذي يدفعه للقتل وهو المنهج المعمول به فى الفكر الداعشى.

وأكد في حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج مساء dmc على فضائية dmc أنه يجب على الفقيه أن يعرض جميع الآراء الفقهية ويشرحها للجمهور وبعدها يبين الرأى الراجح من تلك الآراء بشرط أن يعلن الفقيه، مضيفا أن الأزهر يعمل على توطين الأمن لمنع الفتاوى الفردية التي تعكر صفوة الأمن العام.

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