أميرة العادلي: رسوم الفيس بوك ضد الحريات المنصوص دستورياالإثنين، 17 ابريل 2017 03:02 ص
أكدت أميرة العادلي القيادية بحزب المصريين الأحرار، أن الدولة لا يوجد بها سلطة لتهذيب المجتمع، والحديث على فرض رسوم على الدخول للفيس بوك من اجل تهذيب الأخلاق من حزب مستقبل وطن المعروف بأنه ليبرالي، أمر مستغرب للغاية.
وقالت في حوارها ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما طالب من موقع تويتر معرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بمهاجمته، فقام الموقع برفع قضية عليه، وبنسبة كبيرة للغاية سيكسب الموقع القضية ضد الرئيس الامريكي، وهو أكبر موقع في العالم.
ولفتت إلى أن مصر ليست في حاجة لوضع رسوم على موقع التواصل الاجتماعي في القرن 21، لافتة إلى أن وضع رسوم على الفيس بوك هو ضد الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري، والشباب إذا لم يجد متنفس على الفيس بوك سينزل للشارع.
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