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إنزال جوي للتحالف في دير الزور شرقي سوريا
طائرة هليكوبتر

إنزال جوي للتحالف في دير الزور شرقي سوريا

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:44 ص
كتب - وكالات

نفذت طائرات تابعة للتحالف الدولي عملية إنزال جوي في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة تنظيم داعش قرب محطة T2 في بادية الميادين شرقي سوريا.
وقالت مصادر محلية إن طائرات من طراز أباتشي نفذت عملية الإنزال لعشرات العناصر قرب المحطة ومن ثم توجه مقاتلين للمنطقة والتي تعتبر إحدى نقاط الإمداد العسكري وتحوي مخازن سلاح وعدد من عناصر تنظيم داعش، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأضافة أن العملية استغرقت حوالي 20 دقيقة وبعدها خرجت القوات من المنطقة بعد تنفيذ العملية.

وأكدت المصادر أن تنظيم داعش أرسل تعزيزات لحقول كوينكو والجفرة والتنك، وقام ينصب العشرات من الحواجز الطيارة في مدينة الميادين والشعييطات والبوكمال ومحيطها عقب العملية.

وهذه هي العملية الثانية للإنزال الجوي في دير الزور، حيث جرت نفذت عملية إنزال جوي على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور في السابع من أبريل نيسان، حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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