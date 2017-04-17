تعرف على السيارات التى عجز عن استيرادها خلال يناير-مارسالإثنين، 17 ابريل 2017 02:24 ص
عجزت 8 علامات فى قطاع السيارات عن استيراد أى وحدة خلال الربع الأول من العام الجارى فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس وفقاً للتقرير الصادر عن مصلحة الجمارك.
ووفقا للتقرير غابت علامات عن التواجد بقائمة الجمارك وهم: MG، وبروتون، وبريليانس، وسانج يونج، والعلامة التشيكية سكودا، وكرايسلر، العلامة اليابانية هوندا، بالإضافة إلى فاو.
وارجع مصدر مسئول بشعبة السيارات عجز تلك العلامات عن الاستيراد إلى 3 عوامل وهم: معاناه بعضها لأزمات داخلية، أو عجزها عن توفير العملة اللازمة للاستيراد، أو توافر مخزون لديها وتكدسه وعجزها عن تصريفه بالتزامن مع القفزات السعرية التى صاحبت تحرير أسعار الصرف.
وأشار المصدر إلى أن تغيرات أسعار الصرف باتت تمثل تحديا أمام شركات السيارات فى تحقيق سرعة ملائمة لدوران رأس المال، وبالتالى فإن استمرار تلك العلامات فى الاستيراد، مع انكماش حركة المبيعات، بالإضافة إلى تواضع حصتها السوقية سيكبدها مزيدًا من الخسائر، متوقعا أن تشهد السوق مزيدا من الغيابات للعديد من العلامات التجارية الفترة المقبلة.
وبين إلى أن غياب 8 علامات عن الاستيراد هو انعكاس حقيقى للسياسة التى تتبناها الدولة الساعية لتحجم الاستيراد بهدف تقوية مركز وقيمة الجنيه، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن استقرار أسعار صرف الدولار عند مستوى 18 جنيهًا، يعد كارثيا بالنسبة لتكلفة الاستيراد.
وأوضح المصدر ذلك مثال قائلا: “لو أن سيارة تكلفة إنتاجها 10 آلاف دولار، بصرف النظر عن الرسوم الضريبة والجمركية التى تُدفع عليها والمقررة من وزارة المالية، وبدون حساب هامش ربح الوكيل والتاجر، فإن ذلك يعنى أن قيمتها بالمصرى تصل إلى 180 ألف جنيه، والتى تعد مرتفعة للغاية مع ثبات مستويات الدخول”.
وتابع: ان الأزمات التى تحيط بالسوق أفقدت المستثمرين ورجال الأعمال شهية ضخ مزيدا من الأموال بمراكز الخدمة والصيانة، أو بصالات العرض، مؤكدا أن غالبيتهم فقد الأمل فى أحداث أى تحرك للسوق خلال العام الجارى.
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