الاستمتاع بليلة نوم هادئة ومريحة لا يعتمد على الذهاب إلى النوم مبكراً فقط، بل أيضاً تحديد الوقت المناسب للاستيقاظ دون الإزعاج المعتاد الذي يحدث معنا.

من خلال تتبع دورات النوم يُمكن لشخص أن ينام لفترة أقل ويستيقظ بنشاط وحيوية خلال دورة النوم الخفيف، بينما سيضطر آخر للاستيقاظ بصعوبة رغم نومه لفترة أطول نظراً لاستيقاظه خلال الدورة العميقة، لذا يُمكنك الاعتماد على بعض المواقع والتطبيقات التي تخبرك بالوقت المثالي للاستيقاظ أو الذهاب للنوم

الويب

تتوفر العديد من المواقع التي تتيح تحديد الوقت المثالي للنوم، من بينها Sleep Calculator فمن خلاله يُمكن إضافة الوقت الذي ترغب بالاستيقاظ فيه ليخبرك مباشرة بالأوقات المثالية للنوم والعكس صحيح، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

موقع sleepytime هو الآخر يوفر نفس الوظيفة السابقة، كما يُمكن الاعتماد عليه لمعرفة الوقت المناسب للاستيقاظ إذا أردت الذهاب للنوم الآن، أما موقع sleep-calculator فيتيح للمستخدمين نفس الوظائف السابقة إضافة إلى تحديد الأوقات المثالية للحصول على غفوة وليس النوم لفترة طويلة.

أندرويد

يُمكن لمستخدمي أندرويد الاعتماد على تطبيق Sleep Calculator لحساب دورات النوم وتحديد الأوقات المثالية للاستيقاظ والحصول على صباح مفعم بالحيوية والنشاط، وكخيار آخر يُمكن الاستفادة من تطبيق SleepyTime الذي يوفر نفس الوظيفة.

آي فون

أما مستخدمي آي فون فيمكنهم الاعتماد على تطبيق SleepyTime الذي يوفر العديد من المزايا لتحديد الأوقات المثالية للنوم والاستيقاظ، وجميع التطبيقات سالفة الذكر متوفرة مجاناً.