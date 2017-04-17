غادة والي: إجراء تحاليل دورية للمشرفين على دور الأطفالالإثنين، 17 ابريل 2017 02:40 ص
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تشعر بعدم الرضا عن ما تقوم به وتسعى لتقديم الأفضل من منصبها، موضحة أن الوزارة تعمل على قانون جديد للتأمينات والمعاشات كما أنها قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف مساعدات برنامج “تكافل وكرامة” بشكل شهري، بدلًا من صرفها دوريا كل ثلاثة أشهر.
وقالت في حوارها ببرنامج “حلقة الوصل”، على قناة “أون لايف”، أنه يأتي للوزارة بعض الأطفال التي ترتكب جرائم سرقة وقتل في مناطق مثل الأرياف، فيتم تعليمهم وتثقيفهم، أما بالنسبة للأميين فيتم تعليمهم صنعة مثل نجارة أو تصليح كمبيوترات.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل مع صندوق مكافحة الإدمان من أجل التصدي لتلك الظاهرة، كما يتم إجراء تحاليل دورية للمشرفين على دور الأطفال.
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