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بعد إزالة أكبر حصوة من مثانة رجل.. هكذا تتجنب حالته؟
المثانة، الكلى

بعد إزالة أكبر حصوة من مثانة رجل.. هكذا تتجنب حالته؟

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:08 ص

اضطر الجرَّاحون لإخراج حصوة كالسيوم من مثانة رجل هندي، واكتشفوا أن وزنها البالغ 1.4 كيلوجرام سجَّل رقماً قياسياً جديداً، لكن هناك سؤال يطرح نفسه مفاداه، ما هي حصوات الكالسيوم؟

حصوات الكالسيوم في المثانة تكون كتلاً ثابتة تتكون عندما تكون المثانة فارغة تماماً من البول، غالباً ما تتكون بسبب تضخم البروستاتا التي تسد مجرى البول، إذا كانت كبيرة فهي تؤدي إلى ألم في البطن، أو ألم عند التبول، أو نزيف، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.

الحصوات الكبيرة تتطلب عمليات جراحية لإزالتها، وفي كل عام يدخل ما يقدر بـ6000 شخص إلى المستشفى للعلاج من هذه الحالة، بالإمكان الوقاية من هذه الحالة عبر شرب 2-3 لترات من الماء يومياً، وإفراغ المثانة دون تأخر عندما يكون الأمر ضرورياً.

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