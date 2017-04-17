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مرسيدس بنز تطرح ثلاث فئات جديدة في مصر
مرسيدس بنز اس كلاس 2011

مرسيدس بنز تطرح ثلاث فئات جديدة في مصر

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:09 ص
محيط

قامت شركة مرسيدس بنز بطرح ثلاث فئات جديدة، وهي: «C- Cabrio» و «coupe» و«.Estate» بالسوق المصري؛ لتكتمل عائلة الفئة «C-Class» في مصر.

كما أعلنت الشركة مؤخرا عن تنظيم اختبار قيادة لعملاء مرسيدس من خلال طرازي «Cabrio- Coupe» بالجونة بمدينة الغردقة، في أول ظهور للسيارة الجديدة.

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