في الوقت الذي يعتبر فيه الاستحمام مجرد عادة يومية، إلا أن له تأثيراً إيجابياً بالغاً على الصحة عموماً وعلى شباب البشرة خاصة.

رغم ذلك ترتكب العديد من الأخطاء غير المقصودة عند الاستحمام قد تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وهي كالتالي، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية:

قضاء وقت طويل في الاستحمام

تقضي أغلب النساء وقتاً طويلاً أثناء الاستحمام، وهذه العادة ضارة جداً للبشرة، لذا ينبغي أن لا نستحم لوقت طويل لأن اتصال المياه بالبشرة لوقت طويل قد يضر بشبابها ونضارتها، وفي هذا الصدد، يوصي الخبراء بعدم تجاوز 10 دقائق أثناء الاستحمام.

الصابون القاسي على البشرة

من الضروري أن تختار المرأة صابوناً مناسباً لبشرتها، ومن المهم أن تتجنب المنتجات التي تتسبب في جفافها، وفي هذا السياق، يوصي الخبراء باستخدام جل استحمام خفيف وسلس وأن يكون مصنوعاً من مواد طبيعية وغير قاس على البشرة للحفاظ على صحتها وتألقها.

الماء الساخن جداً

لا تحتمل بشرة الجسم الماء الساخن جداً، إذ إنه يتسبب في جفاف وتقشر البشرة، وإتلاف الطبقات الداخلية للبشرة ومن ثم يضعف مرونتها ما يزيد من احتمال ظهور التجاعيد المبكرة، لذا فدرجة الحرارة المثالية للاستحمام هي 35 درجة.

استخدام المناشف الرطبة

تعد المناشف وأدوات الاستحمام الرطبة بيئة مناسبة لظهور البكتيريا، وقد يؤدي ذلك إلى إصابة الإنسان ببعض مشاكل الجلد الأمر الذي قد يساهم بدوره في ظهور التجاعيد بشكل مبكر، لذلك تخلصي من المناشف الرطبة بصورة مستمرة، فمكانها الحالي سلة الغسيل.

التجفيف التام للبشرة

أوضح العديد من الخبراء أن تجفيف البشرة جيداً وبشكل مبالغ فيه بعد الاستحمام مباشرة من شأنه أن يتسبب في جفاف البشرة، إذ إن خلايا البشرة تحتاج لامتصاص الماء للحفاظ على نضارتها وتألقها، انتظري قليلاً قبل التجفيف بالمنشفة واسمحي لبشرتك بالاستمتاع بقليل من قطرات المياه.