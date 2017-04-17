إذا جربت من قبل مشاهدة مقاطع على موقع يوتيوب في الظلام، فأنت تعرف بالتأكيد أنَّ اللون الأبيض لصفحة الموقع قد يكون مُشوشاً ومُربكاً قليلاً للعينين.

ننصح باستخدام خاصية “الوضع الليلي” المخفية في يوتيوب، والتي تحوِّل خلفية الموقع كلها إلى اللون الأسود أو الرمادي الداكن، حتى تستمتع بمشاهدة فيديوهاتك المفضلة بدون وهج الألوان المُرهق للعينين، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، وشرح أوين ويليامز، مهندس التقنيات المُقيم بأمستردام، على حسابه الشخصي في موقع تويتر طريقة تفعيل الخاصية في تغريدةٍ قائلاً: “افتح وحدة التحكم، ثم انسخ الكود التالي: “document.cookie=“VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE”.

ثم أعد تحميل الصفحة، واضغط على صورتك الشخصية، وفعِّل الخاصية بنجاح”، تفعيل الخاصية سهلٌ للغاية إذا كنت تستخدم النسخة الأحدث من متصفح كروم، واذهب لقائمة “أدوات المطور” أو Developer Tools، وانسخ النص المُدرج في التغريدة المُرفقة بالأعلى، ثم أعد تشغيل المتصفح، واضغط على صورتك الشخصية، وفَعِّل الخاصية من القائمة الجانبية التي ستظهر أمامك. ويمكنك إغلاق الخاصية بسهولة فيما بعد دون الاضطرار إلى إعادة تكرار الخطوات في وحدة التحكم، إنَّها طريقة جيدة لتحمي عينيك من الإجهاد، ورغم أنَّ الخاصية لم يعلنها يوتيوب رسمياً بعد، لكنَّها ميزة إضافية رائعة لن تتطلب إضافتها لمتصفحك كل هذه الخطوات في المستقبل القريب.