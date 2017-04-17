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بالفيديو- "الأطعمة البرية".. عالم جديد من المأكولات يضيف الكثير لصحتك
طعام

بالفيديو- "الأطعمة البرية".. عالم جديد من المأكولات يضيف الكثير لصحتك

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:02 ص

قلما نسمع عن بعض المصطلحات الخاصة بالأطعمة ومنها مصطلح “الاطعمة البرية”، وهي مأكولات نادراً ما تكون موجودة على مائدتنا لا نعرف الكثير عنها.
وكشفت أخصائية التغذية والصحفية المختصة بشؤون الصحة ليزا دراير، عن أنواع مختلفة من الأطعمة البرية التي قد تُحدث فرقاً من الناحية الصحية، وهو ما أشارت إليه خلال مقطع فيديو نشرته، شبكة “سي إن إن” الإخبارية.للمشاهدة.اضغط هنا.

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