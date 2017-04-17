قلما نسمع عن بعض المصطلحات الخاصة بالأطعمة ومنها مصطلح “الاطعمة البرية”، وهي مأكولات نادراً ما تكون موجودة على مائدتنا لا نعرف الكثير عنها.

وكشفت أخصائية التغذية والصحفية المختصة بشؤون الصحة ليزا دراير، عن أنواع مختلفة من الأطعمة البرية التي قد تُحدث فرقاً من الناحية الصحية، وهو ما أشارت إليه خلال مقطع فيديو نشرته، شبكة “سي إن إن” الإخبارية.للمشاهدة.اضغط هنا.