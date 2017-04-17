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مصر تستورد سيارات فئة 1300 سي سي بقيمة مليار و900 مليون جنيه
سيارات - سوق السيارات - معرض سيارات - سيارة

مصر تستورد سيارات فئة 1300 سي سي بقيمة مليار و900 مليون جنيه

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:06 ص
محيط - محمد منصور

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، في أحدث تقرير له، ان قيمة ما تم استيراده من السيارات فئة 1000سي سي وحتى 1300 سي سي بلغ نحو مليار و889.3 مليون جنيه في عام 2016.

يذكر أن السيارات 1300 سي سي فما أقل تخضع لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ومعفاة من الجمارك تماما، في حين تبلغ جمارك نفس الفئة غير أوروبية المنشأ 40%.

فيما تصل الضريبة على القيمة المضافة عليها 14% ( 13٪+1٪ جدول) بالاضافة الى 3٪ رسم تنمية.

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