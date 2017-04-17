أسرار لا تعرفها عن أوراق المانجوالإثنين، 17 ابريل 2017 01:58 ص
معروف أن المانجو ملكة الفواكه، فالكل يعشقها سواء بأكلها أو بشربها كعصير.. لكن هل سألت نفسك مرة عن فوائد أوراق؟
أوراق المانجو تحتوي على عدة خصائص دوائية، فهي غنية بالمكملات الغذائية الصحية مثل الفيتامينات والإنزيمات ومضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد ومضادات الميكروبات، حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي”، المعني بالشؤون الصحية.
يمكن الاستفادة من أوراق المانجو بغليها والاستفادة من السائل المتبقي منها، أو بتجفيفها وطحنها واستخدامها كمسحوق، حيث تحتوي على 10 خصائص دوائية، وهي:
1 - تخفض ضغط الدم
أوراق المانجو تساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الأوعية الدموية، وينصح خبراء التغذية مرضى ضغط الدم العالي باللجوء إلى شرب كوب من مغلي ورق المانجو يومياً لخفض ضغط الدم والاحتفاظ به في معدل جيد.
2 - كجزء من علاج مرض السكري والوقاية منه
أوراق المانجوتحتوي على “تانينز” و”أنثوسيانين”، اللذين يساعدان في علاج مرض السكري، كما ينصح الخبراء بشرب مغلي الأوراق للوقاية من الإصابة بمرض السكري.
3 - لعلاج مشاكل التنفس
معظم المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي يمكن مداواتها بشرب مغلي الأوراق، فالذين يعانون من نوبات البرد أو الالتهاب الشعبي أو الربو سيشعرون بتحسن كبير.
4 - لعلاج آلام الأذن
هل تعاني من آلام بالأذن؟ فجزء كبير من العلاج يكمن في أوراق المانجو، فيمكن غلي حفنة وتصفيتها وتركها تبرد، ثم استخدام السائل كنقط للأذن، فستشعر أن لها مفعولا ساحرا في القضاء على الألم.
5 - تداوي الحروق
يمكن علاج الحروق فورياً بمساعدة الأوراق، عبر حرق بعضها واستخدام رمادها بفركه مباشرة على المنطقة التي تعرضت للحروق.
6 - لعلاج المشاكل المتعلقة بحمض اليوريك (يوريك أسيد)
تعتبر أوراق المانجو من العلاجات الفعالة لمرض النقرس، حيث يمكن شرب كوب يومي من مغلي تلك الأوراق للمساعدة في خفض نسبة حمض اليوريك في الدم.
7 - لعلاج التوتر
كوب من مغلي أوراق المانجو كفيل بتخفيف حدة التوتر والقضاء على القلق، فهي تهدئ الأعصاب وتعطي الكثير من الراحة والاسترخاء.
8 - للتخلص من حصاوي الكلى
في هذه الحالة، يمكن تجفيف أوراق المانجو وطحنها، ثم خلطها بالماء وشربها على معدة خاوية، فهذا الشراب يساعد في التخلص من حصاوي الكلى بطريقة طبيعية.
9 - لعلاج التهاب الحلق
تساعد أوراق المانجو في علاج التهابات الحلق، حيث يمكن في هذه الحالة حرق بعض الأوراق واستنشاق الدخان المتصاعد منها، ما يعطي راحة كبيرة من التهابات الحلق.
10 - للحفاظ على نظافة الأسنان
يمكن استخدام مغلي أوراق المانجو للتخلص من رائحة الفم الكريهة، كما أنها تهالج المشاكل المتعلقة بالأسنان واللثة.
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