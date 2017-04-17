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حساسين لأردوغان: "مبروك يا عم"
سعيد حساسين

حساسين لأردوغان: "مبروك يا عم"

الإثنين، 17 ابريل 2017 02:05 ص
كتب - متابعات

أكد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استعان بجماعة الإخوان في مصر في الترويج للتعديلات الدستورية التي قام بها في تركيا، موضحًا أن الإخوان في تركيا استخدموا نفس الأساليب الذين كانوا يتبعوها داخل مصر من خلال استغلال المساجد والسكر والزيت من أجل الضغط على الشعب بالموافقة على التعديلات.

وقال في برنامجه “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”: “أنا بقول لأردوغان خليك ماشي وراء الأخوان لحد ما الشعب التركي يعمل معاك زي ما الشعب المصري عمل مع الإخوان بالضبط في مصر، مبروك يا عم على الموافقة على التعديلات الدستورية اللي هتجعل منك إله”.

ولفت إلى أن القيادة السياسية في تركيا والإعلام التركي يقوموا بالاستهزاء بالمعارضة أو من يخالفهم في الرأي، مستطردًا:” هي دي أخلاق الإخوان “.

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