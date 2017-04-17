قدمت سوبارو مؤخرًا موديل Ascent التجريبي الجديد الذي يحمل تجهيزات داخلية بأفكار ذكية مثيرة ولمسات فاخرة راقية، وهذه السيارة مصممة بعناية، فيما سيتم تصنيعها في انديانا بالولايات المتحدة وهذا الموديل استعرض ملامحه كذلك موديل Viziv-7 التجريبي استعدادًا لصدوره في صورة سيارة انتاج.

والسيارة التجريبية التي ظهرت في معرض نيويورك يبدو انها جاهزة للانتاج، بينما الطلاء والعجلات من الصعب تكررهم بنفس الصورة في نسخ الانتاج من السيارة، ومقصورة السيارة من الداخل تشبه مقصورة سيارات بنتلي مع فرش جلدي بني اللون. كما تتمتع السيارة بالكثير من الأزرار الحساسة للمس لغلق وفتح النوافذ وشاشتين.

كما قدمت سوبارو بعض المفاجآت في أبعاد السيارة التجريبية التي تبدو أقصر وأقل في العرض وأكثر انخفاضا عن موديل Viziv-7، بينما طول السيارة الاجمالي وطول قاعدة العجلات يوازيان طول موديل فولكس فاجن أطلس. ويعتقد أن هذه السيارة ستقدم بمحرك سداسي الاسطوانات بصورة قياسية، بينما ستعتمد نسخة الانتاج من السيارة على قاعدة بناء سوبارو جلوبال التي ظهرت العام الماضي، وستعتمد على قاعدة البناء MQB وسيبدأ انتاج السيارة من عام 2018.