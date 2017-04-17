رحب محمود عطية مؤسس ائتلاف مصر فوق الجميع، بمشروع قانون لتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن مصر في حالة حرب وكل شيء ينبغي أن يكون متاح لأجهزة الأمن، متمنيًا أن تمتد فرض حالة الطوارئ حتى 3 سنوات بدلًا من ثلاث شهور كما ينص القانون.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، والمذاع عبر قناة “المحور”، مساء الأحد، أنه لا أحد يخشى قانون الطوارئ سوى الذي يتربص بالوطن، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ فرض لمدة 30 عامًا أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان الشارع يرتع في أمان.

وتمنى مؤسس ائتلاف دعم مصر أن تكون الدولة المصرية على غرار جمهورية كوريا الشمالية برئاسة كيم جونغ أون، لتنضبط الأوضاع الداخلية.