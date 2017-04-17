رفض المحامي جمال عيد الناشط الحقوقي، مشروع القانون في مجلس النواب بشأن تقنين مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض رسوم على مستخدميّ موقع “الفيس بوك”.

وأبدى “عيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، والمذاع عبر قناة “المحور”، مساء الأحد، عن اندهاشه من الحديث عن حرية الرأي والتعبير في نظام يعادي الحريات، ولم يتبق للناس غير وسائل التواصل كي يعبروا عن آرائهم.

وتابع أن “الفيس بوك” أصبح ما بين الرقابة وحكومة تجميع الإتاوات وفرض الجبايات على الشعب، معتبرًا أن ذلك القانون يعادي حرية الرأي والتعبير.