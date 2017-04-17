كشفت فتاة رفضت ذكر اسمها، تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي داخل ثلاجة حفظ المواد الغذائية، تحت تهديد السلاح من قبل زميلها خلال فترة العمل.

وتابعت الفتاة قائلة: “كنا نعمل في شركة دعاية واحدة، وطلب مني زميلي في العمل مشاهدة شيء في ثلاجات العرض، وعقب انتهاء يوم العمل، طلب مني تقليل نسبة البيع من أحد المنتجات».

وقالت الفتاة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «في اليوم التالي طلب مني الدخول لثلاجة العرض بصحبة الشاب، وأظهر سكينا من جيبه، وقام بتهديدي، وحاول التحرش الجنسي بي داخل الثلاجة».

وأردفتالفتاة قائلة ” بكيت بشدة، وبدأ جسمى يرتعش من شدة برودة الثلاجة، وهددت بسماع صوت أحد الأشخاص خارج الباب، وأثناء خروجي من الثلاجة فوجئت به يشهر السكينة في وجهي ويهددني بعدم إبلاغ أحد عما حدث داخل الثلاجة، وخرجت بسرعة من الثلاجة، وأصبت بحالة إغماء، وبعد قيام زملائي بعلاجي قمت بإبلاغ الشرطة، وتم القبض على المتهم».