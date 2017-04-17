قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد الله النجار، إن مؤسسة الأزهر قطعت شوطًا كبيرًا في الجامعات خلال الفترة الحالية في تدعيم المواطنة، والمحبة، وغيرها من كل هذه الأمور.

وأضاف النجار خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن الأزهر برئ من رسالة الشيخ عمر عبد الرحمن، لكونها تضمنت فكرًا منحرفًا عن أفكار مؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر أوقف تمامًا كل الرسائل التي تدعو إلى العنف.

من جهته تساءل عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور، محمد الشحات الجندي،: “هل قادة جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسة الأزهر.. الإجابة لا، لأن هؤلاء القادة درسوا الطب والكليات العملية ولم يدرسوا في الأزهر”.