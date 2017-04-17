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خالد منتصر يُطالب شيخ الأزهر بإعلان موقفه من تأييده للدولة المدينة أم مع تيار "حسن الشافعي"
دكتور خالد منتصر

خالد منتصر يُطالب شيخ الأزهر بإعلان موقفه من تأييده للدولة المدينة أم مع تيار "حسن الشافعي"

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:57 ص
كتب - متابعات

طالب الكاتب الصحفي الدكتور، خالد منتصر، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بضرورة الإعلان عن موقفه صارحة من ناحية هل هو مع الدولة المدنية أم مع التيار الذي يُسيطر على مؤسسة الأزهر والمشيخة مثل عباس شومان، وكيل الأزهر، وحسن الشافعي.
وتساءل منتصر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”،: “هل انتقاد شيخ الأزهر أصبح كبيرة من الكبائر”، قائلًا: “اختيار الدكتور أحمد الطيب لبعض المستشارين من المؤكد عليهم علامات استفهام مثل الدكتور محمد عمارة الذي أيدّ اعتصام رابعة المسلح، وعباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور حسن الشافعي”.
وأوضح منتصر أن هناك تيارًا داخل مؤسسة الأزهر تابع لجماعة وفكر الإخوان، متساءلًا: “لماذا هذا التيار يُسيطر على مؤسسة الأزهر حتى الآن”.

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