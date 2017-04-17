في حفل جماهيرى كبير فى منتجع بطريق السويس، أحيا المطرب محمد حماقي حفلا فنيا بمناسبة أعياد الربيع.

وقدم “حماقي” باقة من أجمل الأغاني من بينها : “مايلى” ، “حد تانى” ، “مابلاش” ، “نفسى ابقى جنبه” ، “حاجة مستخبية” ، “أجمل يوم” ، “من ألبى بغنى” ، “أحلى حاجة فيكى”.