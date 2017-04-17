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بالصور.. محمد حماقي يتالق في "بطريق السويس"
محمد حماقي

بالصور.. محمد حماقي يتالق في "بطريق السويس"

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:40 ص

في حفل جماهيرى كبير فى منتجع بطريق السويس، أحيا المطرب محمد حماقي حفلا فنيا بمناسبة أعياد الربيع.

وقدم “حماقي” باقة من أجمل الأغاني من بينها : “مايلى” ، “حد تانى” ، “مابلاش” ، “نفسى ابقى جنبه” ، “حاجة مستخبية” ، “أجمل يوم” ، “من ألبى بغنى” ، “أحلى حاجة فيكى”.

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي

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