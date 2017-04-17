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الغيطي ساخراً من وصول سعر الفسيخ لـ 300 جنيه: دا سمك بوري وعليه ملح
الإعلامي محمد الغيطي

الغيطي ساخراً من وصول سعر الفسيخ لـ 300 جنيه: دا سمك بوري وعليه ملح

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:52 ص
كتب - متابعات

هاجم الإعلامى محمد الغيطى، الحكومة المصرية بسبب وصول سعر كيلو الفسيخ لـ 300 جنيه، مؤكداً أن الحكومة المصرية المتعاقبة على مدار 40 سنة ارتكبت أخطاء فادحة وكانت تلجأ للسلف والدين بالإضافة إلى التدمير المتعمد للزراعة والثروة السميكة هو ما نعانى منه حالياً.
قال الغيطى خلال حلقة برنامجه “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC”:”ليه الفسيخ يبقى غالى كده ده سمك بورى وعليه ملح”، مشدداً على أن مصر كانت سلة غذاء العالم لكن تسبب يوسف والى فى تدمير الزراعة نهائياً، مشيراً إلى أن مصر بها 6000 كيلو مسطحات مائية ومع ذلك نستورد الأسماك.

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