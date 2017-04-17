عميد كلية أصول الدين: كتبا بن القيم وتيمية لا تدرس في جامعة الأزهرالإثنين، 17 ابريل 2017 12:40 ص
قال عميد كلية أصول الدين الدكتور، عبد الفتاح العواري، إن كتبا بن القيم وبن تيمية لا تدرس في جامعة الأزهر الشريف، وأنّ فكر هذه الكتب ليس من فكر الأزهر، مضيفًا: “أتحدى أي شخص يُؤكد أن الأزهر يُدرس كتبا بن القيم وبن تيمية”.
وأضاف العواري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن الإقرار بالتقصير يدفع مؤسسة الأزهر بالمزيد من الجهد، أتساءل: “لماذا أنه كلما يحدث حادثة يُتهم الأزهر الشريف فيها.. الأزهر تربى عليه الزعماء والملوك والرؤساء والوطنيون”.
في المقابل، تساءل المفكر والباحث الإسلامي، أحمد عبده ماهر،: “كيف تتنصلوا حاليًا من فكر بن تيمية والقيم، لذلك أؤكد أن الأزهر عليه مسئولية كبيرة في مسألة تجديد الخطاب الديني”.
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