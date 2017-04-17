 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 01:41 صباحاً
روابط سريعة
ماذا قالت نجوى فؤاد عن رقص منى برنس؟
نجوى فؤاد

ماذا قالت نجوى فؤاد عن رقص منى برنس؟

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:20 ص
كتب - متابعات

استنكرت الفنانة الاستعراضية والراقصة نجوى فؤاد ما قامت به الدكتورة منى برنس بنشر صور وفيديوهات وهى ترقص على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أنها دكتورة جامعية ولا يجب أن تقوم بهذه الأفعال ويشاهدها الطلبة التى تقوم بالتدريس لهم.
قالت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطى مقدم برنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC”:”إذا كانت منى برنس تهوى الرقص فكان يجب عليها أن تحترف هذه المهنة أو تفتتح أكاديمية لتعليم الرقص للفتيات”، مشددة على أن ما فعلته لا يتماشى مع كونها أستاذ جامعية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3