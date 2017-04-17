استنكرت الفنانة الاستعراضية والراقصة نجوى فؤاد ما قامت به الدكتورة منى برنس بنشر صور وفيديوهات وهى ترقص على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أنها دكتورة جامعية ولا يجب أن تقوم بهذه الأفعال ويشاهدها الطلبة التى تقوم بالتدريس لهم.

قالت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطى مقدم برنامج “صح النوم” المذاع عبر فضائية “LTC”:”إذا كانت منى برنس تهوى الرقص فكان يجب عليها أن تحترف هذه المهنة أو تفتتح أكاديمية لتعليم الرقص للفتيات”، مشددة على أن ما فعلته لا يتماشى مع كونها أستاذ جامعية.