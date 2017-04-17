مرتضى منصور: الأمن ليس له علاقة بتأجيل مباراة المقاصةالإثنين، 17 ابريل 2017 12:10 ص
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الأجهزة الأمنية ليست لها علاقة بتأجيل مباراة الزمالك والمقاصة والتي كان مقرر إقامتها السبت الماضي إلا انه اتهم اتحاد الكرة بالتعنت ضده والتواطؤ مع الشركة الراعية واتخاذ قرار بإقامة المباراة اليوم .
وأضاف رئيس نادي الزمالك فى تصريحات لبرنامج “حديث المساء” المذاع على فضائية إم بى سى مصر والذي تقدمه الإعلامية سهام صالح إنه لم ينسحب من الدوري ولن يرضخ لرغبات بعض الأعضاء فى اتحاد الكرة لأن نادي الزمالك كبير و عظيم و أنه منع اللاعبين من الذهاب للقاء المقاصة فى حين أنهم قاموا بمران طبيعي فى النادي .
وأشار مرتضى منصور إلى أنه سيذهب الثلاثاء المقبل إلى ستاد بتروسبورت كما تم إخطاره بلقاء المقاصة وأنه إن لم يأتي فريق المقاصة فإنه لن يقبل أي قرارات من اتحاد كرة القدم أيا كانت فى ظل ما يحدث ولا يوجد أحد يستطيع توقيع عقوبة على نادي الزمالك .
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