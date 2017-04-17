كشف العقيد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالبحيرة، الأسلحة والذخائر الموجودة في مزرعة الموت المملوكة لأحد القيادات الإخوانية في البحيرة.

وأكد في حواره ببرنامج “كل يوم”، المذاع علي شاشة “on-e”، اليوم الأحد، أن تلك الأسلحة عدد كبير جدا وهي بمثابة ترسانة سلاح داخل تلك المزرعة، مشيرا إلى ان معظم السلاح الموجود هو روسي وأسعار تلك الأسلحة باهظة جدا.

ولفت إلى أنه قبل إقتحام المزرعة كان هناك مشكلة أن أبواب المزرعة “مفخخة” وتم التعامل معها وكانت عملية الإقتحام علي درجة عالية من السرية ولم يكن هناك أي إصابات في الحملة وتم تصفية إثنين من الإرهابيين أثناء عملية الإقتحام بسبب مقاومتهم السلطات.