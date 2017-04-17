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خالد أبو النجا عن تحريم «الحويني» مشاركة الأقباط في أعيادهم: «حرمت عليكم عيشتكم»
خالد أبو النجا

خالد أبو النجا عن تحريم «الحويني» مشاركة الأقباط في أعيادهم: «حرمت عليكم عيشتكم»

الإثنين، 17 ابريل 2017 12:21 ص

استنكر الفنان خالد أبو النجا، تحريم الشيخ أبو إسحاق الحويني لاحتفال المسلمين بيوم شم النسيم، والذي يحل يوم الاثنين المقبل، الموافق 17 أبريل.
وأعاد «أبو النجا» نشر فيديو قديم لفتوى «الحويني»، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وعلّق قائلًا: «حرمت عليكم عيشتكم.. شيوخ الفرقة و الإرهاب.. إلى متى هذا العك؟.. واحد يحرم مودة غير المسلمين، والتاني يحرم بيع البيض وشم النسيم».

وبالتزامن مع يوم شم النسيم نشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتوى «الحويني» يرجع تاريخه إلى أبريل 2011، يرفض فيها الاحتفال بشم النسيم، ويؤكد حرمة الاحتفال به، منوهًا بأنه تشبه بالمشركين.

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