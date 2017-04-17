حدث في مثل هذا اليوم 17 أبريل.. جلاء الفرنسيين عن سورياالإثنين، 17 ابريل 2017 01:25 م
69 - فيتليوس يصبح إمبراطورًا للإمبراطورية الرومانية وذلك بعد “معركة بدرياكم الأولى”.
1509 - البابا يوليوس الثاني يضع حجر الأساس لبناء كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
1895 - توقيع معاهدة شيمونوسيكي والتي إعترفت الصين فيها باستقلال كوريا وأعادت بعض المقاطعات ومنها تايوان إلى اليابان ووافقت على دفع نفقات الإصلاح.
1939 - الإعلان عن قيام جمهورية غواتيمالا.
1946 - جلاء الفرنسيين عن سوريا وإنهاء الانتداب الفرنسي عليها.
1961 - أول هجوم على جزيرة كوبا بعد نجاح الثورة مباشرة من قبل قوات معادية للنظام الجديد في هافانا وبدعم من الولايات المتحدة وذلك لمحاولة الإطاحة بالزعيم الجديد فيدل كاسترو، وقد فشل هذا الهجوم فشل ذريع الذي عرف باسم غزو خليج الخنازير.
1963 - توقيع ميثاق الوحدة الثلاثي بين مصر وسوريا والعراق.
1966 - انتخاب عبد الرحمن عارف رئيسًا للجمهورية العراقية خلفًا لأخيه عبد السلام عارف الذي قتل بحادث طائرة.
1980 - قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بسبب أزمة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران.
1984 - شرطية بريطانية تلقى مصرعها بعد إطلاق نار من مبنى السفارة الليبية في لندن.
1988 - وقوع معركة تحرير الفاو، وهي المعركة الفاصلة في الحرب العراقية الإيرانية.
1992 - لجنة ترسيم الحدود الكويتية / العراقية تقر الخريطة النهائية للحدود البرية المشتركة بين البلدين.
1993 - وفاة رئيس تركيا تورغوت أوزال، ورئيس البرلمان بولات كيندوروك يتولى بالنيابة مهام الرئيس.
2000 - افتتاح المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحضور أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح ورئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود.
2004 - اغتيال القائد في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي على يد الجيش الإسرائيلي.
2008 - مرسوم رئاسي بتأسيس محافظتي حلوان و6 أكتوبر في مصر.
2013 - إنفجار في معمل للاسمدة في ويست، تكساس تؤدي إلى مقتل حوالي 15 شخص جاء هذا الإنفجار بعد يومين من إنفجار بوسطن لكن أسباب الإنفجار لا تزال مجهولة.
2014 - الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة يفوز بولاية رابعة إثر فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة، بعدما تحصل على حوالي 82% من الأصوات.
2015 - التلفزيون العراقي يعلن مقتل عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الأسبق وحزب البعث ينفي ذلك.
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اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
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"الإسعاف": 15% من البلاغات التي نتلقاها "كاذبة"
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