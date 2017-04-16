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احتفالا بشم النسيم..مذيع مشهور يأكل "بيض" على الهواء
جابر القرموطي يأكل البيض

احتفالا بشم النسيم..مذيع مشهور يأكل "بيض" على الهواء

الأحد، 16 ابريل 2017 11:53 ص
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تناول الإعلامي جابر القرموطي، بيضة ملونة على الهواء، بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، مشيرا إلى أن المصريين يحتفلون بشم النسيم منذ آلاف السنين.

وقدم القرموطي، في برنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” التهاني للمصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، قائلا: “كل سنة وانتوا طيبين، وقد التحدي، عايشين في أمن وأمان”.

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