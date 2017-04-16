تناول الإعلامي جابر القرموطي، بيضة ملونة على الهواء، بمناسبة الاحتفال بشم النسيم، مشيرا إلى أن المصريين يحتفلون بشم النسيم منذ آلاف السنين.

وقدم القرموطي، في برنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار” التهاني للمصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، قائلا: “كل سنة وانتوا طيبين، وقد التحدي، عايشين في أمن وأمان”.