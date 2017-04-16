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أحمد موسى: أسر الإرهابيين ليسوا أبرياء بل صنعوا مجرمين
الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: أسر الإرهابيين ليسوا أبرياء بل صنعوا مجرمين

الأحد، 16 ابريل 2017 11:50 ص

قال الإعلامي أحمد موسي، إنه عقب حادثة تفجير كنستي طنطا والإسكندرية، قامت الأجهزة الأمنية بجهد كبير؛ للتوصل إلى مرتكبي التفجيرات وتوصلت إلى أنهما من محافظة قنا.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «علي مسئوليتي» المذاع علي فضائية «صدي البلد»، أنه أجري حوارًا مع أسرة الإرهابي ممدوح البغدادي، ولم يتعاطف معهم، مؤكدًا أنهم ليسوا أبرياء وصنعوا إرهابيين.

وناشد المصريين الإبلاغ عن الإرهابيين لمنع حدوث عمليات إجرامية.

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