علق الدكتور فيصل القاسم الإعلامي السوري والمعارض البارز، على نتيجة الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية في تركيا، مشيدا بالنتيجة الإيجابية التي وصفها بأنها توضح الفرق بين “الرئيس الإنسان والرئيس الحيوان” قاصدا بذلك عقد مقارنة بين ديمقراطية “أردوغان” و”ديكتاتورية” رئيس النظام السوري بشار الأسد.. حسب وصفه.

وقال “القاسم” في تغريدة دونها عبر صفحته الرسمية بـ “تويتر”:”نحن الحمد لله في سوريا... روسيا أراحتنا من التصويت على الدستور.. هي وضعته لنا وهي ستفرضه علينا .. والحيوان الرئيس بتاعنا مثل الأطرش بالزفة”.

وأضاف في تغريدة أخرى منقولة:”رئيس يفوز باستفتاء تاريخي لتعديل الدستور، وفي سورية رئيس يضع له الروسي دستوره.هذا هو الفرق بين الرئيس الإنسان والرئيس الحيوان”.

وبنسبة 51.4 % حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلمه، في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي.

وانتهت لجان فرز الأصوات،مساء اليوم، وجاءت نسبة الموافقة على تعديلات الدستور 51،4 %، مقابل 48،6 % صوتوا بـ “لا”، وذلك بعد فرز 97،9 % من كامل صناديق الاقتراع، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

واعتبر اردوغان أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته، في وقت مبكر، اليوم الأحد: “ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر”.

وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، “أردوغان” مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.