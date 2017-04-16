بعد فوز أردوغان بالتعديل الدستوري.. "القاسم" يصعق بشار الأسد!!الأحد، 16 ابريل 2017 11:38 ص
علق الدكتور فيصل القاسم الإعلامي السوري والمعارض البارز، على نتيجة الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية في تركيا، مشيدا بالنتيجة الإيجابية التي وصفها بأنها توضح الفرق بين “الرئيس الإنسان والرئيس الحيوان” قاصدا بذلك عقد مقارنة بين ديمقراطية “أردوغان” و”ديكتاتورية” رئيس النظام السوري بشار الأسد.. حسب وصفه.
وقال “القاسم” في تغريدة دونها عبر صفحته الرسمية بـ “تويتر”:”نحن الحمد لله في سوريا... روسيا أراحتنا من التصويت على الدستور.. هي وضعته لنا وهي ستفرضه علينا .. والحيوان الرئيس بتاعنا مثل الأطرش بالزفة”.
وأضاف في تغريدة أخرى منقولة:”رئيس يفوز باستفتاء تاريخي لتعديل الدستور، وفي سورية رئيس يضع له الروسي دستوره.هذا هو الفرق بين الرئيس الإنسان والرئيس الحيوان”.
وبنسبة 51.4 % حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلمه، في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي.
وانتهت لجان فرز الأصوات،مساء اليوم، وجاءت نسبة الموافقة على تعديلات الدستور 51،4 %، مقابل 48،6 % صوتوا بـ “لا”، وذلك بعد فرز 97،9 % من كامل صناديق الاقتراع، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.
واعتبر اردوغان أن الاستفتاء هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته، في وقت مبكر، اليوم الأحد: “ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء باتخاذها الخيار المنتظر”.
وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، “أردوغان” مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
حبس 3 متهمين في تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية 15 يوما
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فجر اليوم، بحبس 3 متهمين من عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بارتكاب حوادث التفجير ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
الداخلية يكتسح الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في الدوري
اكتسح فريق الداخلية نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن مباريات الأسبوع الثاني ...Sun, 16 Apr 2017 15:10:13 GMT
-
الحوثيون يُكثفون إجراءات القمع في مناطق سيطرتهم باليمن
يعتزم المتمردون الحوثيون فرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال وغرب اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وفق وكالة الأنباء سبأ الموالية لهم الأحد. وقالت ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:22 GMT
-
بعد فرز 21 % من الأصوات التركية.. 64 % قالوا "نعم"
أعلنت شبكة “روسيا اليوم” في نبأ عاجل لها إنه بعد فرز حو 21 % من الأصوات تبين أن 64 % من الأصوات التركية قالت “نعم” للتعديلات الدستورية الجديدة التى من شأنها توسيع ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:30 GMT
-
محافظة القاهرة مستعدة لشم النسيم.. وغرفة عمليات على مدار الساعة
أصدرت محافظة القاهرة، تقريرا حول أهم استعدادتها لاستقبال شم النسيم، وأعياد الأقباط، وأهمها تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرف ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT