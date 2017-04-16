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وزير الشباب: نتعامل بحذر شديد بين خلافات الأندية
المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب: نتعامل بحذر شديد بين خلافات الأندية

الأحد، 16 ابريل 2017 11:33 ص
كتب - متابعات

قال وزير الشباب والرياضة المهندس، خالد عبد العزيز، إنّ دور الحكومات في جميع دول العالم وتحديدًا وزارة الرياضة تقوم بـ ببناء أندية وملاعب وصالات مغطاة سواء في المدرسة أو الجامعة أو الأندية، بالإضافة إلى دعم الأندية التي تنافس في المنتخبات وغيرها، ولا تتدخل في مشكلة بين فريقين، في إشارة إلى إلغاء مباراة فريقي الزمالك ومصر المقاصة، اليوم.
وأضاف عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن الذي يُنظم دور الأندية تعد الهيئات الأهلية المنتخبة، لأن الوزارة والحكومة لا تتدخل في المشاكل التي قد تحدث بين الأندية، لكونها لو تتدخلت فإن هذا سيكون مخالفًا للأعراف والمواثيق الدولية، لذلك نحن نتعامل بحذر شديد.

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