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النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدة "صوران" في حماة
سوريا حلب تفجيرات

النظام السوري يستعيد السيطرة على بلدة "صوران" في حماة

الأحد، 16 ابريل 2017 11:23 ص

قال مقاتلون من المعارضة وسكان إن جيش النظام السوري استعاد السيطرة على بلدة صوران قرب مدينة حماة في المنطقة الوسطى من غرب سوريا اليوم الأحد في هجوم مدعوم بضربات جوية روسية مكثفة.
وانسحب معظم مقاتلي المعارضة من البلدة بعد أن اقتحمتها قوات النظام السوري عقب عشرات الضربات التي شنتها طائرات يعتقد أنها روسية. واستهدفت الضربات أيضا بلدات أخرى بالمنطقة شملت اللطامنة وكفر زيتا.
وقال مقاتل من المعارضة طلب عدم نشر اسمه وهو عضو في جماعة جيش العزة التي لها وجود قوي في محافظة حماة “كان هناك قصف هستيري استهدف البلدة والمنطقة كلها وخاض مقاتلو المعارضة معارك شرسة حتى اضطروا للانسحاب.”
ويقول مقاتلو المعارضة إن جيش النظام السوري كان يلقى مساندة من مقاتلين شيعة مدعومين من إيران يقدمون الدعم لقوات الحكومة المنهكة.

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