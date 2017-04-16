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أمير قطر وأبو مازن يهنئان أردوغان بالتعديلات الدستورية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر وأبو مازن يهنئان أردوغان بالتعديلات الدستورية

الأحد، 16 ابريل 2017 11:24 ص
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هنأ كل من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي، الذي أجري اليوم الأحد.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، مساء اليوم، أن أمير قطر والرئيس الفلسطيني، بعثا تهنئتهما لأردوغان، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، بنتيجة الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية.

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