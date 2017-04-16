أمرت النيابة العامة بالدقهلية بحبس اب قام بهتك عرض ابنته بالصف السادس الابتدائى أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد القانونى وإيداع حرز هاتفه المحمول مخزن النيابة عقب قيده برقم أشياء وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى الرائد ابو العزم فتحى رئيس مباحث السنبلاوين من “جيهان م. ا.”، بقيام زوجها أيمن بهتك عرض نجلتهما 12 سنة طالبة بالصف السادس الابتدائى، من دبُرها وقيامه بعرض أفلام إباحية عليها من خلال هاتفه المحمول، وإنكار المتهم إدعائهما عليه، وعلل ذلك لوجود خلافات مع زوجته حيث تحرر المحضر رقم 3734/2017 إدارى مركز شرطة السنبلاوين.