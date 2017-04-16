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كوبلر يحث المجلس الرئاسي الليبي على إنشاء سلطة الدولة
مبعوث اﻻمم المتحدة الجديد الى ليبيا مارتن كوبلر

كوبلر يحث المجلس الرئاسي الليبي على إنشاء سلطة الدولة

الأحد، 16 ابريل 2017 11:19 ص
أ ش أ

حثّ المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، على إنشاء سلطة الدولة وإنهاء الإتجار بالبشر، مشيدًا بدور العاملين في مجال إنقاذ المهاجرين.

وقال كوبلر، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد: «أحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على إنشاء سلطة الدولة وإنهاء الإتجار بالبشر. الإتجار جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يواجه الجناة العدالة» حسب قوله .

وفي تغريدة ثانية عبر المبعوث الأممي عن امتنانه لإنقاذ آلاف المهاجرين هذا الأسبوع في عرض البحر، مثنيًا على جهود العاملين لإنقاذهم، حيث غرد قائلاً: «ممتن لإنقاذ آلاف المهاجرين هذا الأسبوع في البحر المتوسط ولكن يحزنني السماع عن الوفيات. أثني على جميع العاملين لإنقاذهم».

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