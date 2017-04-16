حثّ المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، على إنشاء سلطة الدولة وإنهاء الإتجار بالبشر، مشيدًا بدور العاملين في مجال إنقاذ المهاجرين.

وقال كوبلر، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد: «أحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على إنشاء سلطة الدولة وإنهاء الإتجار بالبشر. الإتجار جريمة ضد الإنسانية ويجب أن يواجه الجناة العدالة» حسب قوله .

وفي تغريدة ثانية عبر المبعوث الأممي عن امتنانه لإنقاذ آلاف المهاجرين هذا الأسبوع في عرض البحر، مثنيًا على جهود العاملين لإنقاذهم، حيث غرد قائلاً: «ممتن لإنقاذ آلاف المهاجرين هذا الأسبوع في البحر المتوسط ولكن يحزنني السماع عن الوفيات. أثني على جميع العاملين لإنقاذهم».