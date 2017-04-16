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محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا
حسن البنا

محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا

الأحد، 16 ابريل 2017 11:27 ص
كتب - متابعات

كشف محافظ السويس اللواء، أحمد حامد، عن تغيير اسم الشارع الذي يَحمل اسم “حسن البنا” مُؤسس جماعة الإخوان خلال اجتماع المجلس التنفيذي المقبل.
وقال حامد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، إن التغيير القادم سيحمل اسم لشهيد من شهداء الشرطة والجيش، وتحديدًا في هذا الشارع، في الوقت الذي سنضع فيه أيضًا لافتة تحمل اسم شهيد الجيش أو الشرطة في هذا الشارع، قائلاً: “حاليًا.. لا يُوجد لا فتة في الشارع تحمل اسم حسن البنا”.

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