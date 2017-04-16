وزير الأوقاف يجدد التأكيد بعدم استغلال المنابر لأغراض سياسية

جدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة موقف الوزارة بحظر استغلال منابر المساجد لأي أغراض سياسية أو دعائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك.

وطالب وزير الأوقاف في تصريح اليوم، مديري المديريات والمفتشين بمتابعة ذلك بدقة ومخاطبة الوزارة بأي إمام يقصر في مهامه ، وكذلك تكثيف القوافل الدعوية والتوسع في مكتبات المساجد وحظر أي كتب تحمل أفكارا متطرفة.

وأشار إلى أنه سيتم تعيين خطباء جدد لسد العجز في المساجد ، معلنا حظر إقامة صلاة الجمعة بالزوايا وقصرها على المساجد الكبرى.